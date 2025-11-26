La crisi del servizio idrico Zicari Dc | Serve una riforma
“Serve una riforma, non (solamente) un prestito”. Così la consigliera comunale Roberta Zicari interviene sul contenzioso attorno al servizio idrico e sulla misura annunciata dal governo regionale per sostenere Aica attraverso un fondo di rotazione.“Fondo di rotazione vuol dire prestito – spiega. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
