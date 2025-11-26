La crescita e la sicurezza sul lavoro una strategia comune
«Per una azienda strutturata come La Cascina Costruzioni la sicurezza sul lavoro, soprattutto in edilizia, non è un obbligo burocratico: è un valore strategico, e porta sviluppo”. Chi parla è Riccardo Erbi, consigliere delegato di La Cascina Costruzioni, una delle principali realtà nazionali del settore, con una crescita verticale negli ultimi anni che l'ha condotta ad avere oltre 200 tra manager e maestranze, fatturato a 60 milioni di euro e portafoglio clienti di 180 milioni. La sicurezza del lavoro in Italia è un tema spesso affrontato con approcci emergenziali e normative frammentate, mentre per un'impresa performante come La Cascina Costruzioni rappresenta il cuore della propria responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
