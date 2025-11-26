La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy | l' ex presidente francese deve quindi scontare la condanna

La Corte di Cassazione ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy sul caso «Bygmalion», le false fatture durante le elezioni presidenziali perse nel 2012. L'ex presidente deve quindi scontare la condanna, ormai definitiva, a un anno di carcere, di cui 6 mesi senza condizionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

