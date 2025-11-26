La Corte di Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy | l' ex presidente francese deve quindi scontare la condanna
La Corte di Cassazione ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy sul caso «Bygmalion», le false fatture durante le elezioni presidenziali perse nel 2012. L'ex presidente deve quindi scontare la condanna, ormai definitiva, a un anno di carcere, di cui 6 mesi senza condizionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il 23 novembre la Corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza sul ricorso presentato dal MIM, contrario alla sentenza della Corte di Appello di Perugia, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a temp
Velocità "tutor": la Corte di Cassazione conferma la riduzione automatica del 5 % (minimo 5 km/h) sulla misura rilevata prima della multa. #sicurezzastradale #tutor
