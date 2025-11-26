La corrida 2025 tra crisi negli ascolti e prolungamento di the cage

Il panorama televisivo attuale si trova ad affrontare sfide significative in termini di ascolti, con alcuni format in difficoltà nel catturare l'attenzione del pubblico. Uno degli esempi più rappresentativi è la quarta puntata di La Corrida 2025, in programma mercoledì 26 novembre, che sta vivendo una fase critica in questa stagione. Questo articolo analizza lo stato di salute dello show, i dati di ascolto e le strategie adottate per migliorare la performance televisiva. analisi degli ascolti de la corrida 2025 nelle prime tre puntate. prestazioni nelle edizioni precedenti rispetto a questa stagione.

Se nel 2024 La Corrida era stato l'unico programma condotto da Amadeus a ritagliarsi ascolti accettabili, nel 2025 è crollato, accompagnando l'ex reuccio Rai verso l'immeritato anonimato generalista.

Crisi Amadeus, affonda anche La Corrida. L'esperienza Nove sempre più allo sbaraglio - Se nel 2024 La Corrida era stato l'unico programma condotto da Amadeus a ritagliarsi ascolti accettabili, nel 2025 è crollato, accompagnando l'ex reuccio Rai verso l'immeritato anonimato generalista.

Ascolti tv, La Corrida-Amadeus stecca (il confronto col 2024). Montalbano batte Pavarotti, Chi l'ha visto? Share in doppia cifra. Cazzullo scende - Top e Flop Auditel - Le repliche su Rai1 della fiction con Luca Zingaretti vincono contro Pavarotti 90 – L'uomo che emozionò il mondo.

Ascolti tv, Gigi e Vanessa frenano Montalbano. La Corrida di Amadeus crolla. Cazzullo cresce con D'Annunzio. E Sciarelli... - Trend Auditel - Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada sopra il 20%, Montalbano al 18,3%.