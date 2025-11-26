La coraggiosa scelta di Han | meglio Oxford che Guardiola

"Lo studio mi permette di vivere una vita e di poter avere un buon lavoro per sempre": così Willhoft-King ha mollato il City e si è iscritto a Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Claudio e Han, 19 anni, sono nati a distanza di 18 giorni e 11 mila km.

