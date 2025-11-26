La coppia cult di Peter Pan torna insieme | Sumpter e Hurd-Wood in una nuova rom-com
Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood, i due giovanissimi protagonisti di Peter Pan (2003), stanno per tornare insieme sullo schermo dopo ventidue anni in un nuovo film romantico. Per un’intera generazione cresciuta nei primi anni Duemila, il loro legame cinematografico rappresentò una delle prime “cotte” collettive: l’alchimia tra il Peter Pan di Sumpter e la Wendy Darling di Hurd-Wood contribuì a rendere quella versione del classico di J. M. Barrie un titolo culto. Oggi, più di due decenni dopo, i due attori si ritrovano in un progetto completamente diverso, questa volta ancorato alla realtà, ai sentimenti adulti e a un contesto più maturo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
