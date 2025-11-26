la copertina del foglio review raccontata da luchadora

La cover della Review di questo mese è dedicata alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. È una copertina “manifesto” e Luchadora, l’illustratrice che l’ha disegnata, ci ha raccontato come l’ha realizzata. Qual è stato il processo creativo che l’ha portata a illustrare la cover del Foglio Review, dal titolo “Amiche mie”? Parlando con l’art director è venuta fuori l’idea di rappresentare un atto, una situazione in movimento, una scena che creasse coinvolgimento e quindi ho pensato ad una manifestazione. L’idea era quella di mostrare un fronte compatto nelle strade di tutte le città. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

