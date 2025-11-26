La cooperativa che gestisce l’asporto dei rifiuti non paga i suoi dipendenti da agosto

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La cooperativa sociale La Stella Onlus, che gestisce l’asporto dei rifiuti per conto di AcegasApsAmga, non paga i suoi dipendenti dallo scorso agosto»: a denunciarlo è la Fisascat Cisl Padova Rovigo. Afferma Giovanni Gallo della Fisascat Cisl Padova Rovigo: «I lavoratori, una decina in tutto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

