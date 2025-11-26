La Consob | attenti alle truffe sull’acquisto di titoli azionari
AVVISO AI CONSUMATORI. La Commissione per la Borsa mette in guardia da proposte d’investimento su social e app di messaggistica. Ecco cosa è lo schema «Pump & Dump». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
La Consob: attenti alle truffe sull’acquisto di titoli azionari - facebook.com Vai su Facebook
A dicembre la CONSOB, a gennaio Ronaldo e a maggio l'UEFA. Ci sono tre spade di Damocle che pendono sul capo della Juventus: il tutto mentre la Procura FIGC dorme e i media continuano a far finta di niente "Ci aspettiamo pene lievi per evitare quel che Vai su X
La Consob: attenti alle truffe sull’acquisto di titoli azionari - La Commissione per la Borsa mette in guardia da proposte d’investimento su social e app di messaggistica. Segnala ecodibergamo.it
Consob mette in guardia dalle truffe dei ‘finfluencer’: a rischio Millenial e Gen-Z - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) richiama l’attenzione dei risparmiatori sui rischi potenzialmente derivanti dall’attività degli influencer finanziari presenti online ... Secondo quotidiano.net
Truffe pump and dump, la Consob: “Non fidatevi di consigli d’investimento su social e Whatsapp” - ROMA – Promesse di guadagni straordinari in tempi brevi, brevissimi. Secondo repubblica.it