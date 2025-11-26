La Consob | attenti alle truffe sull’acquisto di titoli azionari

26 nov 2025

AVVISO AI CONSUMATORI. La Commissione per la Borsa mette in guardia da proposte d’investimento su social e app di messaggistica. Ecco cosa è lo schema «Pump & Dump». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la consob attenti alle truffe sull8217acquisto di titoli azionari

© Ecodibergamo.it - La Consob: attenti alle truffe sull’acquisto di titoli azionari

