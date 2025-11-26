La commedia di Scarpetta diventa comicità horror all' Henna

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta a Santa Maria Capua Vetere, in anteprima, a 150 anni dalla scomparsa di Eduardo Scarpetta, “'O bastone 'e fuoco - ossia Pulcinella e Sciosciammocca protetti dalla statua di zi' Giacomo”: dal testo originale di Eduardo Scarpetta un adattamento Horror Comedy di Vittorio Passaro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Commedia Scarpetta Diventa Comicit224