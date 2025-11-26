La classe dirigente delle regioni è lontana anni luce da quella nazionale | lezioni dal voto

Forza della ragione o forza delle regioni? Mettete per un attimo da parte il conto dei vinti, dei vincitori, dei flussi, degli equilibri nuovi, di quelli vecchi, e provate per un istante, dopo la lunga tornata delle regionali, a fermarvi per qualche secondo e a osservare un dettaglio importante e trasversale che ci viene consegnato dal voto nelle regioni. Il voto che si è concluso domenica scorsa rappresenta l’onda lunga di un lungo percorso partito nel 2020, quando si andò a votare in otto regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Toscana, Liguria, Marche, Calabria. Cinque anni dopo il dato rilevante non riguarda solo la conferma, in tutte queste regioni, dei colori politici precedenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La classe dirigente delle regioni è lontana anni luce da quella nazionale: lezioni dal voto

