Tra palazzi storici, musei di fama mondiale e caffè iconici, conquista con il suo fascino raffinato e atmosfere romantiche Continua a confermarsi una delle mete più affascinanti d’Italia, capace di evocare la magia e l’eleganza tipiche della capitale francese. La piccola Parigi italiana – (lopinionista.it) Nota come la Piccola Parigi italiana, si distingue per la sua architettura raffinata, i caffè storici e i vicoli suggestivi che la rendono una destinazione imperdibile per chi cerca un mix di storia, cultura e romanticismo. La Piccola Parigi italiana: un’identità che affonda nella storia. L’appellativo di Piccola Parigi attribuito a Torino non è frutto di un semplice paragone casuale, ma è radicato in una storia secolare che ha visto la città diventare fulcro di potere e cultura fin dal XVIII secolo, quando fu capitale del Regno di Sardegna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

La chiamano "la piccola Parigi italiana", ogni vicolo è un dipinto: questa è la stagione perfetta per visitarla