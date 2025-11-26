La Cgil chiama allo sciopero generale | preparativi in corso per il corteo che partirà dalla stazione

Venerdì, 12 dicembre, anche in provincia di Rimini la Cgil chiama allo sciopero generale per l’intera giornata lavorativa, invitando ad aderire alla manifestazione il cui corteo partirà alle ore 9,30 dal piazzale Cesare Battisti (Stazione ferroviaria di Rimini) per chiedere giustizia fiscale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

