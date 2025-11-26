La Cgil chiama allo sciopero generale | preparativi in corso per il corteo che partirà dalla stazione

Venerdì, 12 dicembre, anche in provincia di Rimini la Cgil chiama allo sciopero generale per l’intera giornata lavorativa, invitando ad aderire alla manifestazione il cui corteo partirà alle ore 9,30 dal piazzale Cesare Battisti (Stazione ferroviaria di Rimini) per chiedere giustizia fiscale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

#25novembre Misure di contrasto alla violenza di genere dentro e fuori i luoghi di lavoro.

27 novembre | Ore 10 Casa delle Donne, Firenze La violenza di genere sul lavoro: tra disuguaglianze sistemiche e mondo del lavoro in trasformazione. Laboratorio a cura di Donna chiama Donna Cgil Firenze, in collaborazione con Informadonna Firenze

