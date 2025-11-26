La ceca Elevion Group acquisisce la Maserati Energia di Sarmato
Presidiare l’intera filiera del green gas e mettere a fattor comune competenze in unecosistema di soluzioni ESCo integrate di energia, bioenergie e sostenibilità: è in questo quadro che Elevion Group annuncia l’acquisizione della società Maserati Energia Srl di Sarmato e del relativo impianto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
