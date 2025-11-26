La Cassata Avellana conquista Rai Uno

La tradizione dolciaria irpina conquista il palcoscenico nazionale grazie a Pasquale Pesce, maestro pasticciere della storica Pasticceria Pesce, ospite di “Uno Mattina” su Rai Uno, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Davanti alle telecamere, Pasquale ha presentato la sua celebre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

