La casa nel bosco e il complotto dell'eolico | cosa c’è davvero dietro la vicenda della famiglia di Palmoli

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La teoria delle pale eoliche al posto della casa nel bosco non regge: il progetto è remoto, forse archiviato, e nessun impianto comunque sorgerebbe al posto dell’abitazione della famiglia Trevallion-Birmingham. 🔗 Leggi su Fanpage.it

