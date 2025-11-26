La carezza di Trump al tacchino Waddle durante la cerimonia di grazia alla Casa Bianca – Il video

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 26 novembre 2025 Il tacchino Waddle alla cerimonia di grazia con il Presidente Trump e la moglie Melania in occasione del Ringraziamento. Trump ha dato una tenera carezza all'animale al termine della cerimonia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

