La carezza di Trump al tacchino Waddle durante la cerimonia di grazia alla Casa Bianca – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 26 novembre 2025 Il tacchino Waddle alla cerimonia di grazia con il Presidente Trump e la moglie Melania in occasione del Ringraziamento. Trump ha dato una tenera carezza all'animale al termine della cerimonia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Il tacchino Waddle tra i cronisti alla Casa Bianca in posa per le foto prima della grazia di Trump

