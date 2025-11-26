La busta paga di dicembre si fa più ricca La cosiddetta gratifica è garantita a tutti entro Natale ma solo i dipendenti pubblici hanno date di accredito certe
C on l’arrivo di dicembre, si accendono le piazze e le vetrine e l’aria comincia a riempirsi dell’atmosfera tipica natalizia, ma per molti lavoratori e pensionati, il primo regalo arriva tra il primo e il 15 del mese: si tratta della tredicesima. Conosciuta anche come “gratifica natalizia”, questa mensilità aggiuntiva è una piccola boccata d’ossigeno in vista delle spese per le festività. Ma quando arriva esattamente? Le date non sono uguali per tutti e dipendono dalla categoria di appartenenza. Arriva “Il Miglior Natale di Sempre”, il corto Disney che riscrive la magia delle feste X Tredicesima, il calendario dei pagamenti: i primi sono i pensionati. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Busta paga e TFr. Quali somme vengono considerate per il trattamento di fine rapporto? #avvocatoamati #avvocatodellavoro #TFR - facebook.com Vai su Facebook
FORMAZIONE, A RIMINI CONCLUSIONE DEL CORSO AVANZATO Sanzioni disciplinari, busta paga, metodo proselitismo Fabi ed elementi informatici di base al centro dei lavori che si sono svolti dal 17 al 21 novembre fabi.it/2025/11/21/for… Vai su X
Festività di dicembre 2025 in busta paga: regole e calcoli per i datori di lavoro - Dicembre è uno dei mesi più complessi per l’elaborazione delle buste paga, soprattutto per la gestione delle festività nazionali e religiose. Si legge su ipsoa.it
Busta paga, a dicembre aumenti molto interessanti | gli arretrati pesano più dello stipendio stesso: ecco quanto ti arriva - Il contratto del Commercio, Distribuzione e Servizi — che interessa circa 2,8 milioni di lavoratori — prevede aumenti graduali fino al 2027. Scrive romait.it
Busta paga dicembre più bassa se l’azienda commette questo errore - L'azienda deve fare attenzione alla gestione della busta paga e dei fringe benefit già erogati. Segnala money.it