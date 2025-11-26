La busta paga di dicembre si fa più ricca La cosiddetta gratifica è garantita a tutti entro Natale ma solo i dipendenti pubblici hanno date di accredito certe

Iodonna.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C on l’arrivo di dicembre, si accendono le piazze e le vetrine e l’aria comincia a riempirsi dell’atmosfera tipica natalizia, ma per molti lavoratori e pensionati, il primo regalo arriva tra il primo e il 15 del mese: si tratta della tredicesima. Conosciuta anche come “gratifica natalizia”, questa mensilità aggiuntiva è una piccola boccata d’ossigeno in vista delle spese per le festività. Ma quando arriva esattamente? Le date non sono uguali per tutti e dipendono dalla categoria di appartenenza. Arriva “Il Miglior Natale di Sempre”, il corto Disney che riscrive la magia delle feste X Tredicesima, il calendario dei pagamenti: i primi sono i pensionati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la busta paga di dicembre si fa pi249 ricca la cosiddetta gratifica 232 garantita a tutti entro natale ma solo i dipendenti pubblici hanno date di accredito certe

© Iodonna.it - La busta paga di dicembre si fa più ricca. La cosiddetta gratifica è garantita a tutti entro Natale, ma solo i dipendenti pubblici hanno date di accredito certe

Leggi anche questi approfondimenti

busta paga dicembre faFestività di dicembre 2025 in busta paga: regole e calcoli per i datori di lavoro - Dicembre è uno dei mesi più complessi per l’elaborazione delle buste paga, soprattutto per la gestione delle festività nazionali e religiose. Si legge su ipsoa.it

busta paga dicembre faBusta paga, a dicembre aumenti molto interessanti | gli arretrati pesano più dello stipendio stesso: ecco quanto ti arriva - Il contratto del Commercio, Distribuzione e Servizi — che interessa circa 2,8 milioni di lavoratori — prevede aumenti graduali fino al 2027. Scrive romait.it

Busta paga dicembre più bassa se l’azienda commette questo errore - L'azienda deve fare attenzione alla gestione della busta paga e dei fringe benefit già erogati. Segnala money.it

Cerca Video su questo argomento: Busta Paga Dicembre Fa