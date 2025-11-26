La BBC ha annunciato la scomparsa della star britannica, famosa per i suoi ruoli da caratterista in film e serie televisive in Inghilterra e all'estero. L'attore inglese Jack Shepherd, famoso in patria per aver interpretato il protagonista nel dramma poliziesco degli anni '90 Wycliffe, è scomparso all'età di 85 anni. L'agenzia di stampa PA ne ha annunciato la scomparsa. Nato a Leeds, Shepherd è deceduto in ospedale dopo una breve malattia e sullo schermo era conosciuto principalmente nel cinema per i suoi ruoli da caratterista in diverse famose produzioni. Il comunicato della morte di Jack Shepherd "È con grande tristezza che possiamo confermare che il celebre attore Jack Shepherd è morto ieri all'età di 85 anni" hanno dichiarato i suoi agenti Markham, Froggatt & Irwin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La bussola d'oro: addio a Jack Shepherd, star del film con Daniel Craig e Nicole Kidman