la biblioteca spegne le prime 30 candeline

La biblioteca Clemente Mezzini compie 30 anni e celebra questo traguardo con una festa che abbraccia memoria, cultura e spirito di comunità. Sabato 29 novembre la biblioteca invita cittadini, famiglie e lettori a una giornata speciale che rievoca tutti questi anni trascorsi insieme attraverso una mostra. Un compleanno che diventa occasione per raccontare una storia lunga tre decenni, fatta di prossimità, relazione e cultura quotidiana, cresciuta nel cuore di Monghidoro. Aperta nel 1995, la biblioteca è da sempre un punto di riferimento per il Comune: una biblioteca di prossimità profondamente radicata nella comunità, capace di accogliere generazioni di lettori, studenti, famiglie e appassionati di narrativa di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

