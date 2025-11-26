La banda degli emoticon | quattro arresti per traffico di droga a Gela

Traffico di stupefacenti in concorso ed estorsione. Quattro gli arresti della la polizia di Stato in provincia di Caltanissetta. L’hashish era acquistato a Gela e venduto sulla piazza di Niscemi, con gli acquirenti avvisati con un messaggio contenente due emoticon, il pollice alzato e la faccina che sorride. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Gela, su richiesta della procura nei confronti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

