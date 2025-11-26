L' 81° anniversario della liberazione di Ravenna | tutte le iniziative
Giovedì 4 dicembre ricorrerà l’81° anniversario della liberazione di Ravenna. In quel giorno, nel 1944, la città fu liberata dal nazifascismo grazie all’operazione Teodora, condotta dai partigiani della 28ª Brigata Gap Mario Gordini con l’aiuto delle truppe alleate.Le celebrazioni inizieranno il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
