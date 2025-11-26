l ruolo del joker e la sua trasformazione spiega il vero potenziale di ant man

Nel panorama delle cosiddette “armi”, i poteri di dimensionamento rappresentano una delle risorse più affascinanti e potenzialmente devastanti nell’universo dei fumetti. La gestione e l’uso di tali capacità, spesso oggetto di restrizioni e limiti, evidenziano le dinamiche tra potere e responsabilità nei vari universi narrativi di Marvel e DC. Questo approfondimento analizza il ruolo di Ant-Man e L’Atom, le loro tecnologie e come queste abbiano il potenziale di trasformare drasticamente le modalità di combattimento e le strategie dei protagonisti. le capacità di mutamento dimensionale nei fumetti: un confronto tra Marvel e DC. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

