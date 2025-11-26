Lelettorale | Orlando ' La Russa vuole evitare pareggio vincendo a tavolino'

Iltempo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Siccome, dice il presidente del Senato, bisogna evitare il pareggio al Senato, cambiamo la legge elettorale. Vogliono far vincere la destra a tavolino". Così sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

