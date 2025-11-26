Kursaal pubblicato l' avviso per la riqualificazione dopo il concept dello studio Boeri

È stato pubblicato nei giorni scorsi l’avviso per avviare un’indagine esplorativa con la quale raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla riqualificazione del Kursaal di Abano Terme. Entro il prossimo 9 gennaio, i soggetti interessati potranno presentare una proposta (che potrebbe. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

