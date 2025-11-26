Kulsum Shadab Wahab nominata Women Empowerment Ambassador per Camera Nazionale della Moda Italiana

26 nov 2025

Un incarico che va a rafforzare l'impegno di CNMI nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di iniziative dedicate all’empowerment femminile, parte integrante della visione dell’Associazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kulsum shadab wahab nominata women empowerment ambassador per camera nazionale della moda italiana

Kulsum Shadab Wahab nominata Women Empowerment Ambassador per Camera Nazionale della Moda Italiana

