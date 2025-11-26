Koopmeiners strappa applausi dai giornali | Bene e non solo come difensore Non è passato inosservato quell’atteggiamento | voto e pagella

Koopmeiners convince la Gazzetta da difensore: voto 6,5 per la prova a Bodo, non solo tattica ma anche aperture che impreziosiscono. Nella folle notte dell’ Aspmyra Stadion, dove la  Juventus  ha strappato tre punti vitali per la  Champions League battendo il  Bodo Glimt  per  3-2, c’è stata una conferma tattica importante che va oltre il risultato. In una difesa falcidiata dalle assenze  Luciano Spalletti  ha chiesto ancora una volta a  Teun Koopmeiners  di sacrificarsi. L’olandese ha risposto presente, agendo nuovamente da “braccetto” sinistro nella linea a tre d’emergenza, completata da  Pierre Kalulu  e dall’adattato  Lloyd Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

