Koopmeiners strappa applausi dai giornali | Bene e non solo come difensore Non è passato inosservato quell’atteggiamento | voto e pagella
Koopmeiners convince la Gazzetta da difensore: voto 6,5 per la prova a Bodo, non solo tattica ma anche aperture che impreziosiscono. Nella folle notte dell’ Aspmyra Stadion, dove la Juventus ha strappato tre punti vitali per la Champions League battendo il Bodo Glimt per 3-2, c’è stata una conferma tattica importante che va oltre il risultato. In una difesa falcidiata dalle assenze Luciano Spalletti ha chiesto ancora una volta a Teun Koopmeiners di sacrificarsi. L’olandese ha risposto presente, agendo nuovamente da “braccetto” sinistro nella linea a tre d’emergenza, completata da Pierre Kalulu e dall’adattato Lloyd Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le #pagelle dei bianconeri dopo la vittoria per 2-3 nella difficile trasferta #BodoJuve. #Yildiz è l'uomo decisivo: entra e strappa un fantastico 7.5, il migliore in campo della #Juve. Voti bassi per #Adzic e #Cabal ma la squadra torna a vincere: mister #Spal
