Koopmeiners esulta sui social | l’olandese va dritto al punto dopo la vittoria in casa del Bodo Glimt Il suo messaggio – FOTO

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners esulta sui social dopo il successo di Bodo Glimt: schierato ancora in difesa, celebra tre punti vitali per la Champions League. La  Juventus  torna dalla trasferta norvegese di  Bodo  con il sorriso e con tre punti che pesano come macigni nell’economia del girone di  Champions League. La vittoria per  3-2, arrivata in rimonta e nel finale grazie al gol di  Jonathan David, è stata il frutto di una prova di carattere collettiva, in cui ogni singolo giocatore ha dovuto mettere da parte gli egoismi per il bene della squadra. L’esempio lampante di questo spirito di sacrificio è  Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

