C'è sempre un momento in cui Kim Kardashian decide che il globale ha bisogno di essere scosso. Non con un red carpet, non con un nuovo capitolo di drama familiare, ma con qualcosa di molto più semplice e molto più destabilizzante: una mirror selfie. In questo caso, una che rimette in discussione il rapporto tra pant e scarpa come se fosse un tema da seminario di moda post-internet. E chi se non Kim Kardashian? Kim Kardashian propone un nuovo trend fashion (?) oppure è solo marketing. Nel mezzo del rumore attorno alla sua serie All's Fair, quasi ci si dimentica che Kim continua a mandare avanti Skims come un laboratorio estetico permanente.

Kim Kardashian e la combo più controversa dell'inverno: leggings da palestra e infradito da spiaggia