È già un obiettivo concreto della Roma per il mercato di gennaio Napoli, Roma ed Inter. Il Milan ha vinto un altro scontro diretto, a conferma di come la squadra di Allegri abbia davvero il potenziale per inserirsi nella lotta Scudetto. C’è chi pensa, però, che ai rossoneri saranno necessari dei rinforzi (a gennaio) per poter restare agganciati al treno tricolore fino alla fine. In tal senso si fa anche il nome di un difensore, nella fattispecie dell’ex Napoli Kim potenzialmente in uscita dal Bayern Monaco. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kim al Milan a gennaio? No, scelto un altro ex Serie A per Allegri