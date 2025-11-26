kickboxing pioggia di medaglie per il kai muay

Prato, 26 novembre 2025 - Nei giorni scorsi sono andati in archivio i campionati regionali di kickboxing. Ed il Team Kai Muay può sorridere, alla luce delle 23 medaglie conquistate dagli atleti pratesi. Sono saliti sul gradino più alto del podio i vari Caruso Patrick, Fauli Ferruccio, Laconi Giulia, Lin Sabrina, Mazzei Diego, Tomberli Asia, Tomberli Stella e Torrini Andrea, mentre Bocka Christian, Biancalani Matteo, Tesho Kevin e Sellafi Yassin hanno conquistato una medaglia d'argento. Bronzo infine per Bertoglio Diletta, Bogani Stella, Bucciardini Dino, Coviello Elia, Galieti Joele, Krecaj Serena, Lopes Leonardo, Minissale Federico, Mucaj Emanuela, Pasquini Giulio e Shehu Stilian. 🔗 Leggi su Lanazione.it

