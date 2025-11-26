Kevin Spacey presunti abusi sessuali per la star di House of Cards nuova causa civile

Kevin Spacey dovrà affrontare in sede civile l'accusa di molestie sessuali da parte di tre uomini presso l' Alta Corte di Londra nel prossimo ottobre. Gli uomini, riporta la Bbc, hanno citato in giudizio l'attore, sostenendo che li abbia molestati tra il 2000 e il 2013. Durante un'udienza, un giudice ha suggerito come data provvisoria per il processo il 12 ottobre 2026. Le accuse potrebbero essere trattate in un unico processo o in tre processi consecutivi per esaminare ciascun caso. Spacey nega tutte le accuse di cattiva condotta. Separatamente, nel 2023, era stato assolto da nove capi d'accusa per reati sessuali in un processo penale.

