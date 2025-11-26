Kelly non ha alcuna intenzione di fermarsi | il messaggio dopo Bodo Glimt Juve scalda i tifosi bianconeri Cosa ha scritto – FOTO

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly celebra i tre punti in Norvegia contro il Bodo Glimt su Instagram: testa bassa e concentrazione massima dopo la prova da centrale adattato. La  Juventus  rientra dalla trasferta in  Norvegia  con tre punti pesantissimi in valigia e la consapevolezza di aver superato una prova di carattere non indifferente. Nella vittoria per  3-2  contro il  Bodo Glimt, maturata in condizioni ambientali proibitive tra freddo, vento e neve, la retroguardia bianconera è stata chiamata agli straordinari. In piena emergenza difensiva, con le assenze pesanti di  Gleison Bremer,  Daniele Rugani  e soprattutto  Federico Gatti  (fermato dalla febbre all’ultimo),  Luciano Spalletti  ha chiesto un sacrificio tattico a  Lloyd Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly non ha alcuna intenzione di fermarsi il messaggio dopo bodo glimt juve scalda i tifosi bianconeri cosa ha scritto 8211 foto

© Juventusnews24.com - Kelly non ha alcuna intenzione di fermarsi: il messaggio dopo Bodo Glimt Juve scalda i tifosi bianconeri. Cosa ha scritto – FOTO

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Kelly Ha Alcuna Intenzione