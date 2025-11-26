Kelly celebra i tre punti in Norvegia contro il Bodo Glimt su Instagram: testa bassa e concentrazione massima dopo la prova da centrale adattato. La Juventus rientra dalla trasferta in Norvegia con tre punti pesantissimi in valigia e la consapevolezza di aver superato una prova di carattere non indifferente. Nella vittoria per 3-2 contro il Bodo Glimt, maturata in condizioni ambientali proibitive tra freddo, vento e neve, la retroguardia bianconera è stata chiamata agli straordinari. In piena emergenza difensiva, con le assenze pesanti di Gleison Bremer, Daniele Rugani e soprattutto Federico Gatti (fermato dalla febbre all’ultimo), Luciano Spalletti ha chiesto un sacrificio tattico a Lloyd Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly non ha alcuna intenzione di fermarsi: il messaggio dopo Bodo Glimt Juve scalda i tifosi bianconeri. Cosa ha scritto – FOTO