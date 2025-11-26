Kate Middleton | Ecco perché ho i capelli biondo chiaro
Kate Middleton, la principessa del Galles, è ora in remissione dal cancro. La giovane reale è scomparsa dalla scena pubblica per un po’ per concentrarsi sulla sua salute. Ora è tornata al servizio del suo popolo. per saperne di più. Kate Middleton ha recentemente sfoggiato la sua nuova acconciatura, con un biondo più chiaro rispetto a quello a cui siamo abituati. La principessa del Galles sta ora rivelando dettagli e rispondendo a domande sui suoi capelli. Durante un’apparizione al Royal Variety Performance di Londra, la futura regina d’Inghilterra, 43 anni, ha condiviso con l’attrice Su Pollard il mistero sui suoi capelli. 🔗 Leggi su Newsner.it
