Karate | tutto pronto per i Mondiali 2025 Italia fra le Big della manifestazione

I tatami de Il Cairo sono pronti: dal 27 al 30 novembre prossimi infatti il meglio del karate internazionale arriva in Egitto per vivere l'edizione 2025 dei Mondiali. Tutti a caccia di titoli e medaglie iridate in quattro giorni che saranno intensissimi. Kata, kumite e parakarate: praticamente un "Festival" della disciplina, con in palio però qualcosa di pesantissimo. Una rassegna attesa, dal momento che cambiano i format di combattimento, in particolare quelli relativi alle evoluzione dei vari tabelloni. Non vi saranno più le gare a squadre e per ogni categoria individuale vi saranno 32 qualificati.

