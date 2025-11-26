Karate | tutto pronto per i Mondiali 2025 Italia fra le Big della manifestazione

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tatami de Il Cairo sono pronti: dal 27 al 30 novembre prossimi infatti il meglio del karate internazionale arriva in Egitto per vivere l’edizione 2025 dei Mondiali. Tutti a caccia di titoli e medaglie iridate in quattro giorni che saranno intensissimi. Kata, kumite e parakarate: praticamente un “Festival” della disciplina, con in palio però qualcosa di pesantissimo. Una rassegna attesa, dal momento che cambiano i format di combattimento, in particolare quelli relativi alle evoluzione dei vari tabelloni. Non vi saranno più le gare a squadre e per ogni categoria individuale vi saranno 32 qualificati. 🔗 Leggi su Oasport.it

karate tutto pronto per i mondiali 2025 italia fra le big della manifestazione

© Oasport.it - Karate: tutto pronto per i Mondiali 2025. Italia fra le “Big” della manifestazione

Argomenti simili trattati di recente

karate tutto pronto mondialiKarate: tutto pronto per i Mondiali 2025. Italia fra le “Big” della manifestazione - I tatami de Il Cairo sono pronti: dal 27 al 30 novembre prossimi infatti il meglio del karate internazionale arriva in Egitto per vivere l’edizione 2025 dei Mondiali. Come scrive oasport.it

Calendario Mondiali karate 2025: programma, orari, tv, streaming - La città de Il Cairo è pronta ad ospitare la rassegna iridata al termine di una stagione assai ... Lo riporta oasport.it

karate tutto pronto mondialiVia ai mondiali di Karate al Cairo, l’Italia tra le poche a qualificarsi in ogni categoria - L’Italia, insieme a Giappone ed Egitto (quest’ultimo in quanto Paese ospitante), è l’unica nazione ad aver qualificato un atleta in ogni categoria, confermandosi tra le squadre più presenti in termini ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Karate Tutto Pronto Mondiali