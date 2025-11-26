Nel gelo oltre il Circolo Polare Artico, la Juventus strappa una vittoria che pesa doppio e che arriva soltanto al minuto 91. A Bodo, contro un BodoGlimt intenso e coraggioso, i bianconeri soffrono, sbagliano, reagiscono e alla fine tornano a casa con tre punti che li portano a quota sei in classifica nella fase campionato di Champions League. 25 Novembre 2025 - 21:00 UEFA Champions League - Qualifying rounds Third qualifying round Primo tempo: 1-0 BodoGlimt 2 2: 3 Juventus 3 Tempi regolamentari 8.3 12 N. Haikin 6.3 15 F. Bjørkan 5.9 5 H. Aleesami 6.7 4 O. Bjørtuft 6.3 20 F. Sjøvold 7 19 S. Fet 7. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juventus, vittoria gelida e folle: Yildiz ribalta la notte polare, David la chiude al 91’