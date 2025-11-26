Juventus vittoria gelida e folle | Yildiz ribalta la notte polare David la chiude al 91’
Nel gelo oltre il Circolo Polare Artico, la Juventus strappa una vittoria che pesa doppio e che arriva soltanto al minuto 91. A Bodo, contro un BodoGlimt intenso e coraggioso, i bianconeri soffrono, sbagliano, reagiscono e alla fine tornano a casa con tre punti che li portano a quota sei in classifica nella fase campionato di Champions League. 25 Novembre 2025 - 21:00 UEFA Champions League - Qualifying rounds Third qualifying round Primo tempo: 1-0 BodoGlimt 2 2: 3 Juventus 3 Tempi regolamentari 8.3 12 N. Haikin 6.3 15 F. Bjørkan 5.9 5 H. Aleesami 6.7 4 O. Bjørtuft 6.3 20 F. Sjøvold 7 19 S. Fet 7. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Altre letture consigliate
419 - La #Juventus ha ritrovato la vittoria in una trasferta di #UCL per la prima volta a distanza di oltre un anno (419 giorni) dall'ultima conquistata contro il Lipsia, il 2 ottobre 2024 (3-2 anche in quel caso). Fiducia. #UCL Vai su X
In Norvegia è già ultima spiaggia: la Juventus deve conquistare almeno 9 punti in 4 gare per andare avanti in Champions, ci riuscirà? ? Una vittoria a Bodø riaggiusterebbe la corsa della Juventus agli spareggi di Champions, un pareggio o una sconfitt - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz illumina la Juve nel gelo di Bodo e i bianconeri vincono nella ripresa: a segno Openda e David - I bianconeri la ribaltano nella ripresa soprattutto grazie all’ingresso in campo di Yildiz: ... Scrive fanpage.it
Juventus in Europa: la trasferta gelida di Bodø come snodo cruciale per la stagione - Juventus in Europa: la trasferta gelida di Bodø come snodo cruciale per la stagione Il cammino europeo della Juventus scorre come i granelli di una clessidra ormai consumata, una ... Segnala tuttojuve.com