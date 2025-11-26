Juventus Under 17 si torna alla vittoria grazie al solito Corigliano | quali spunti ci lascia il match con lo Spezia? Il focus

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Corigliano e Paonessa rilanciano i bianconeri dopo 2 pareggi di fila: 3 punti importantissimi a Vinovo contro lo Spezia e tanti suggerimenti per il futuro. Le ultime sui classe 2009. La Juventus Under 17 di mister Grauso torna finalmente alla vittoria e lo fa grazie ad una prestazione super convincente contro lo Spezia a Vinovo. I bianconeri classe 2009, dopo 2 pareggi consecutivi contro Virtus Entella e Sassuolo, il rinvio del derby col Torino, hanno ritrovato i tre punti casalinghi rifilando ben 5 gol ai liguri. Mattatore del match è stato il solito Thomas Corigliano, autore di una doppietta alquanto “insolita” per le sue caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

