Juventus | Spalletti e la nuda verità
Spalletti, la nuda verità Luciano Spalletti non ha peli sulla lingua: “Siamo una parvenza di squadra. Servono più coraggio, qualità e precisione nel passaggio”. Parole che pesano come macigni dopo il pareggio a Firenze, dove la Juventus ha creato tanto ma concluso poco. A differenza di Thiago Motta e Igor L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
