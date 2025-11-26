Juventus Spalletti dopo la vittoria di Bodo Abbiamo l’osso in bocca

La Juventus di Spalletti trionfa a Bodo nella fredda sfida di Champions League grazie a uno strepitoso Yildiz e alla rete nel finale di Johnatan David. Un 3-2 soffertissimo che riaccende le speranze europee della vecchia signora. Le parole di Spalletti “Io stasera sono felice perché ho visto i calciatori L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti dopo la vittoria di Bodo “Abbiamo l’osso in bocca”

Leggi anche questi approfondimenti

Bodo Glimt-Juventus, Spalletti: "I giocatori soffrono, non sono menefreghisti" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X

Freddo? Neve? Spalletti non ha paura ? A Bodø la Juventus giocherà con temperature rigidissime e probabile neve, ma Luciano Spalletti sa come vincere anche in queste condizioni. L’allenatore bianconero lo ha dimostrato nei suoi anni in Russia: famos - facebook.com Vai su Facebook

"Che reazione! Spalletti era fuori dalla Champions", "Giocatori da Juve e altri no": l'analisi di Sky - Condò, Capello, Boban e Ghoulam hanno commentato la sfida Champions vinta dai bianconeri a Bodo: le dichiarazioni più significative ... tuttosport.com scrive

Spalletti dopo Bodo Glimt-Juve: "Una vittoria importante per i giocatori e i tifosi. Dobbiamo essere questi" - L'allenatore bianconero: "Sono felice perché ho visto i miei calciatori con una faccia più rilassata. Secondo msn.com

Spalletti si gode il successo in Norvegia: “Una vittoria da squadra vera”. Ora il Cagliari - 0 al Bodø/Glimt: “Abbiamo fatto un salto di qualità. calciocasteddu.it scrive