Juventus l’elogio di Del Piero a Yildiz

26 nov 2025

L'elogio di Del Piero Negli studi di SkySport, Alessandro Del Piero ha elogiato il fuoriclasse turco Kenan Yildiz, autore di una prestazione sontuosa. "Yildiz ha dato brio, pericolosità: ha dato la sensazione di essere sempre pericoloso, che è una sensazione che la Juve deve dare alle altre squadre, mentre nel primo tempo non l'ha

