Juventus la vittoria col Bodo fa respirare anche le casse del club | ecco qual è la cifra incassata sin qui grazie alla Champions

di Luca Fioretti League. La Champions League si conferma una risorsa finanziaria vitale per la Juventus, che sta raccogliendo i primi frutti economici del suo cammino europeo. Nonostante le difficoltà in campo, i bianconeri hanno già raggiunto un incasso notevole. Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, dopo appena cinque giornate della fase campionato del torneo, il club ha già messo in cassa circa 50 milioni di euro. La ripartizione dei proventi Uefa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, la vittoria col Bodo fa respirare anche le casse del club: ecco qual è la cifra incassata sin qui grazie alla Champions

Altri contenuti sullo stesso argomento

Con la vittoria di ieri sul Bodo/Glimt la Juventus spezza un digiuno che durava da 419 giorni: l’ultimo successo bianconero in una trasferta di Champions League risale infatti all’ottobre del 2024. Contro il Lipsia, anche in quell’occasione, finì 2-3. Ricordate i ma - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio #Juventus "Vittoria importante, ce la siamo meritata: ci voleva, anche e soprattutto per i tifosi". Soddisfazione e felicità nella parole di Spalletti dopo il sofferto successo per 2-3 sul campo del Bodo Glimt in #Champions League. Il racconto di @shalafi81 Vai su X

Bodo Glimt-Juventus 2-3, risultato finale della partita di Champions: Yildiz illumina, Openda e David segnano, gli highlights - La Juventus la ribalta nella ripresa e vince una partita folle, ... Secondo fanpage.it

La Juve è partita da Bodo: rientro in Italia complicato, cosa è successo - È stato liberato un intero gate solo per favorire un comodo approdo della squadra. Si legge su tuttosport.com

Juventus, Yildiz riscalda i bianconeri al Polo Nord. Il 10 protagonista assoluto nella vittoria contro il Bodo Glimt, anche senza andare a segno: l’analisi del match di Champions - 2 contro il Bodo Glimt grazie al talento turco: l’analisi del match di Champions La Juventus vince 3- Riporta calcionews24.com