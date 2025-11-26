Juventus la vittoria col Bodo fa respirare anche le casse del club | ecco qual è la cifra incassata sin qui grazie alla Champions

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Fioretti League. La  Champions League  si conferma una  risorsa finanziaria vitale  per la  Juventus, che sta raccogliendo i  primi frutti economici  del suo cammino europeo. Nonostante le  difficoltà in campo, i  bianconeri  hanno già raggiunto un  incasso notevole. Come riportato dai colleghi di  Calcio e Finanza, dopo appena  cinque giornate  della fase campionato del torneo, il club ha già messo in cassa  circa 50 milioni di euro. La ripartizione dei proventi Uefa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus la vittoria col bodo fa respirare anche le casse del club ecco qual 232 la cifra incassata sin qui grazie alla champions

© Juventusnews24.com - Juventus, la vittoria col Bodo fa respirare anche le casse del club: ecco qual è la cifra incassata sin qui grazie alla Champions

Altri contenuti sullo stesso argomento

juventus vittoria bodo faBodo Glimt-Juventus 2-3, risultato finale della partita di Champions: Yildiz illumina, Openda e David segnano, gli highlights - La Juventus la ribalta nella ripresa e vince una partita folle, ... Secondo fanpage.it

La Juve è partita da Bodo: rientro in Italia complicato, cosa è successo - È stato liberato un intero gate solo per favorire un comodo approdo della squadra. Si legge su tuttosport.com

juventus vittoria bodo faJuventus, Yildiz riscalda i bianconeri al Polo Nord. Il 10 protagonista assoluto nella vittoria contro il Bodo Glimt, anche senza andare a segno: l’analisi del match di Champions - 2 contro il Bodo Glimt grazie al talento turco: l’analisi del match di Champions La Juventus vince 3- Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Vittoria Bodo Fa