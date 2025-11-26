Juventus il silenzio della società di fronte ai torti arbitrali

Il silenzio della società di fronte ai torti arbitrali La Juventus continua a subire torti arbitrali a ripetizione, ma Comolli e soci continuano a rimanere in silenzio. Prima la gomitata di Gift Orban a Verona, non sanzionata con il cartellino rosso all'attaccante scaligero. Poi il rigore non dato contro la

La #Juventus continua a subire errori arbitrali e cori razzisti contro i suoi giocatori (da Verona a Firenze, passando per Roma), ma il club resta in silenzio. ?#Vlahovic vive un déjà-vu: rigore tolto dal VAR, insulti sulla nazionalità, lo stesso trattamento già ric - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, arbitri e silenzio: così non funziona più. La riflessione ? ow.ly/BseK50Xwy2B Vai su X

"Così non si va in Champions": dai silenzi del Franchi ai confronti a Vinovo, ecco il patto Juve - La squadra bianconera è delusa e vede nel pari di Firenze un punto di non ritorno: prima della rivoluzione tattica, serve una risposta sul piano mentale per invertire il trend ... Scrive msn.com

Juve, Spalletti rompe il silenzio: "Sono pronto a tornare. Tudor lascia una squadra allenata" - Nelle ultime ore il suo nome è quello accostato con maggiore forza alla panchina bianconera dopo l'esonero di Igor Tudor, e sembra essere proprio lui in pole ... Da tuttosport.com

Juve in silenzio prima del Milan - La Juventusnon parla: la società bianconera non terrà la consueta conferenza alla vigilia della partita di domani sera contro il Milan. Riporta calciomercato.com