Juventus, ecco gli ultimissimi aggiornamenti sulla partenza da Bodo. Cosa è successo in Norvegia in queste ore, la ricostruzione. Dopo la battaglia sportiva vinta all’ultimo respiro sul campo, la Juventus ha vinto anche quella logistica contro il “Generale Inverno”. L’incubo del blocco aereo, che ha tenuto col fiato sospeso la dirigenza e lo staff tecnico per tutta la mattinata, è finalmente terminato. La spedizione bianconera è pronta a lasciare la Norvegia e a fare rientro in Italia, mettendo la parola fine a una trasferta che si è rivelata estrema sotto ogni punto di vista. Pista ghiacciata: il programma stravolto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, gli ultimissimi aggiornamenti sulla partenza da Bodo. La ricostruzione di quanto successo in Norvegia in queste ore