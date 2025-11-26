Juventus fragile in difesa Spalletti attende il rientro di Bremer | quando può tornare in campo il brasiliano

La fase difensiva della Juventus, in queste settimane, sta destando qualche preoccupazione a Luciano Spalletti. I bianconeri, nelle ultime nove gare, hanno mantenuto la porta inviolata soltanto una volta, lo scorso 8 novembre nel derby con il Torino terminato a reti bianche. Anche contro il. 🔗 Leggi su Today.it

Alberto Marchetti: "Il Cagliari viene da diversi alti e bassi. La Juventus la vedo piuttosto fragile: i bianconeri sono vulnerabili dalla cintola in giù e in più fanno fatica a segnare. I rossoblù dovranno ribattere colpo su colpo" Vai su X

Il gelo di Bodø, che non perdona nessuno, svela ancora una volta la doppia anima della Juventus, il freddo polare stimola e scatena la sindrome della doppia personalità della Juventus È il solito caso da psicanalisi sportiva: Dr. Jekyll nel secondo tempo, Mr. - facebook.com Vai su Facebook

Juve, niente cambio di marcia: l’effetto Spalletti non si vede - Stessi difetti visti con Motta e Tudor: non impone il gioco, è fragile in difesa e pecca di personalità La vittoria di Cremona, i sorrisi e la speranza da parte del popolo bianconero di avere trovato ... Riporta msn.com

Fiorentina Juve, Spalletti in conferenza stampa: «Difesa a 4? Dobbiamo obbligatoriamente valutarla». C’è un problema: lo svela il mister - 3: la difesa a quattro è un obbligo, ma serve più tempo e il rientro dei difensori per andare in campo con forza Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigili ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, difesa a quattro rinviata: Spalletti frena sulla rivoluzione tattica - Juventus, difesa a quattro rinviata: Spalletti frena sulla rivoluzione tattica Come riferisce Corsport, la difesa a quattro della Juventus dovrà ancora attendere. Secondo tuttojuve.com