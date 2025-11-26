Juventus finalmente si sblocca Openda!
Gl eroi inaspettati Openda finalmente si sblocca con una rete pesantissima per il percorso europei dei bianconeri. Nonostante un primo tempo disastroso, il belga torna alla rete dopo mesi di digiun e si spera che questo gol possa essere un punto da cui ripartire. David subentra e segna la rete L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Finalmente una vittoria per la #Juve in Champions! Primo tempo horror e nella ripresa Yildiz spacca la partita: si sbloccano Openda e David, in rete anche McKennie. Il recap del match lo trovi nelle storie di @juventusnews24com #bodoglimtjuve #juv - facebook.com Vai su Facebook
La #Juventus scopre gli attaccanti: ecco finalmente #Openda e #David Vai su X
Juventus, Openda si sblocca: "Finalmente il mio primo gol, non sono stati mesi facili" - Lois Openda, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 3- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Pagelle Bodo Glimt-Juventus 2-3: Yildiz dà la scossa, Openda e David si sbloccano, Cabal combina la frittata - 2 in casa del Bodo Glimt: decisivo l'ingresso di Yildiz nel secondo tempo, segnano Openda, McKennie e David ... Si legge su sport.virgilio.it
Bodo/Glimt-Juventus 2-3, le PAGELLE: Openda e David si sbloccano, Yildiz squarcia la partita - I nostri giudizi sui bianconeri in campo nel match dell'Aspmyra Stadion. ilbianconero.com scrive