Juventus Cabal nel gelo di Bodo | è 4 folle l’intervento su Auklend

Ilprimatonazionale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I peggiori della Juventus La Juventus trionfa a Bodo nella fredda sfida di Champions League grazie a uno strepitoso Yildiz e alla rete nel finale di Johnatan David. Un 3-2 soffertissimo che riaccende le speranze europee della vecchia signora. Se è stata una serata eccellente per Yildiz e i due L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

