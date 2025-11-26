I peggiori della Juventus La Juventus trionfa a Bodo nella fredda sfida di Champions League grazie a uno strepitoso Yildiz e alla rete nel finale di Johnatan David. Un 3-2 soffertissimo che riaccende le speranze europee della vecchia signora. Se è stata una serata eccellente per Yildiz e i due L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Cabal nel gelo di Bodo: è 4, folle l’intervento su Auklend