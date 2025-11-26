Juventus Cabal nel gelo di Bodo | è 4 folle l’intervento su Auklend
I peggiori della Juventus La Juventus trionfa a Bodo nella fredda sfida di Champions League grazie a uno strepitoso Yildiz e alla rete nel finale di Johnatan David. Un 3-2 soffertissimo che riaccende le speranze europee della vecchia signora. Se è stata una serata eccellente per Yildiz e i due L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Bodo Glimt-Juve, le pagelle: Yildiz, scossa e qualità da 8. Cabal paga l'inesperienza, 5. Siete d'accordo con i nostri voti? YILDIZ 8 - Non lo hanno visto arrivare: si spiega così il volto nuovo della Juventus da quando Kenan si è getta nel gelo di Bodo.
Buone notizie dall'infermeria per Spalletti e per i fantallenatori! La #Juventus è pronta a ritrovare sia Kelly che Cabal al rientro dalla sosta
Pagelle Bodo Glimt-Juventus: Yildiz sole di mezzanotte (8); Cabal folle (4,5), Conceiçao devastante (7) - Al 17° nuovo schieramento della stagione, la Juventus incassa l'ennesimo gol su calcio piazzato.
bodo glimt-juve 2-3 - Decisivo l'ingresso all'intervallo del turco, che cambia volto alla squadra: i bianconeri ottengono la svolta in Norvegia e tornano a puntare alla qualificazione ai playoff
Bodo Glimt-Juventus 2-3, risultato finale della partita di Champions: Yildiz illumina, Openda e David segnano, gli highlights - La Juventus la ribalta nella ripresa e vince una partita folle