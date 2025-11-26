Juventus Bremer | countdown per il ritorno
Bremer, countdown per il ritorno Gleison Bremer vede la luce: il centrale brasiliano, fuori dal 27 settembre per l’operazione al menisco, ha messo nel mirino la sfida del Maradona contro il Napoli del 7 dicembre. I tempi dovrebbero essere rispettati: lunedì 1º dicembre è previsto il rientro parziale in gruppo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
