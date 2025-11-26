Juventus-Bodo | vittoria nel gelo

Rimonta epica nel gelo BodøGlimt-Juventus termina 2-3 in un Aspmyra Stadion gelato e nevoso: la Signora conquista la prima vittoria in questa Champions League, ribaltando con cuore e classe un match durissimo contro norvegesi ostici e abituati al sintetico polare. Spalletti, che aveva avvisato "sarà più dura di quanto pensino",

