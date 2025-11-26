Juventus-Bodo Glimt 3-2 le pagelle | Yildiz 7,5 entra e dà la scossa Adzic 4,5 confuso David 7 si sveglia ed è decisivo

La Juventus vince in rimonta 3-2 contro il Bodo Glimt su un campo insidioso come quello norvegese e in condizioni climatiche tutt'altro che semplici. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Juventus-Bodo Glimt 3-2, le pagelle: Yildiz (7,5) entra e dà la scossa, Adzic (4,5) confuso. David (7) si sveglia ed è decisivo

News recenti che potrebbero piacerti

Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook

CHAMPIONS LEAGUE | In campo Bodo Glimt-Juventus. Segui la DIRETTA #ANSA Vai su X

Bodo Glimt-Juventus 2-3, gol e highlights: la decide una rete di David al 91’ - Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0- Lo riporta sport.sky.it

Juventus-Bodo Glimt 3-2: Yildiz (7,5) entra e dà la scossa, Adzic (4,5) confuso. David (7) si sveglia ed è decisivo - 2 contro il Bodo Glimt su un campo insidioso come quello norvegese e in condizioni climatiche tutt'altro che semplici. Riporta msn.com

Bodo-Juventus 2-3: prima vittoria europea per Spalletti, rimonta firmata Openda, McKennie e David - 2 contro il Bodo Glimt su un campo insidioso come quello norvegese e in condizioni climatiche tutt'altro che semplici. Riporta msn.com