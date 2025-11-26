Juventus-Bodo | aeroporto bloccato rientro ritardato

Bodø, la neve isola la Juve Bodø si è svegliata sotto un manto bianco: la nevicata copiosa ha reso impossibile l’uso della pista aeroportuale, ghiacciata nonostante gli sforzi degli addetti. Risultato: tutti i voli cancellati o bloccati, la città del Nordland – già isolata dal Circolo Polare Artico – è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Bodo: aeroporto bloccato, rientro ritardato

Leggi anche questi approfondimenti

Bodo Glimt-Juve, le pagelle: Yildiz, scossa e qualità da 8. Cabal paga l’inesperienza, 5. Siete d’accordo con i nostri voti? YILDIZ 8 - Non lo hanno visto arrivare: si spiega così il volto nuovo della Juventus da quando Kenan si è getta nel gelo di Bodo. - facebook.com Vai su Facebook

Bodo Glimt-Juventus, Yildiz inventa per il gol del 3-2 dei bianconeri al 91' #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X

Juventus, gli ultimissimi aggiornamenti sulla partenza da Bodo. La ricostruzione di quanto successo in Norvegia in queste ore - Cosa è successo in Norvegia in queste ore, la ricostruzione Dopo la battaglia sportiva vinta all’ultimo respiro sul campo, la Juven ... Scrive juventusnews24.com

Juventus in viaggio verso Torino (Video) - A breve la squadra salirà sul volo che la riporterà a Torino. Secondo tuttojuve.com

La Juve è partita da Bodo: rientro in Italia complicato, cosa è successo - È stato liberato un intero gate solo per favorire un comodo approdo della squadra. Scrive tuttosport.com